Lori Lightfoot primo sindaco donna, di colore e gay di Chicago

Roma, 3 apr. (askanews) - Per la prima volta nella storia di Chicago gli elettori hanno scelto una donna afroamericana, dichiaratamente omosessuale come sindaco della terza città più grande degli Stati Uniti. Lori Lightfoot, 56 anni, ex procuratore federale, a capo di una commissione di sorveglianza delle attività della polizia, ha vinto con ampio margine su Toni Preckwinkle, democratica afroamericana con il 74% dei voti secondo i dati a disposizione dopo lo spoglio di gran parte delle schede. Succede a Rahm Emanuel. Dal 1837 gli elettori di Chicago hanno eletto un solo sindaco di colore e una sola donna.

Lightfoot ha incentrato la sua campagna sulla lotta alla corruzione, alla violenza per l'abuso di armi da fuoco e il sostegno alle famiglie a basso reddito.

"Oggi avete fatto più che la storia - ha detto parlando ai suoi sostenitori - avete creato un movimento per il cambiamento". "Noi possiamo e noi lo faremo, porremo fine al circolo di corruzione che c'è in questa città e - ha aggiunto - mai più consentiremo ai politici di trarre profitto dalla loro posizione".

Lori Lightfoot ha detto che la gente è spaventata dal clima di odio e paura alimentato dalla Casa Bianca, ma ora le cose cambieranno. La città vivrà una rinascita.

"Una città in cui non importa di che colore sei e non importa assolutamente quanto sei alto, non interessa chi ami fintanto che ami".