Venezuela, revocata l'immunità parlamentare a Juan Guaidò

Caracas, 3 apr. (askanews) - Tolta l'immunità parlamentare a Juan Guaidò che ora rischia l'arresto. La decisione dell'Assemblea costituente, leale al regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro, è legata alla violazione da parte dell'autoproclamato presidente al divieto di lasciare il Paese.

La Costituente, creata nel 2017 per bypassare l'Assemblea Nazionale, ha votato all'unanimità per mettere in atto la raccomandazione della Corte Suprema venezuelana. Guaidò è accusato di aver incitato alla violenza, di aver mentito sulle sue finanze personali e aver ignorato il divieto di viaggiare fuori del Paese.

"Non sfuggiremo alle nostre responsabilità. Forse loro si aspettavano che sarei partito, ma non sarà così. In ogni caso non faremo marcia indietro. Domani abbiamo una giornata di lavoro, continueremo ad agire e parlare al popolo del Venezuela". Così il leader dell'opposizione venezuelana, e presidente autoproclamato, Juan Guaidò dopo la decisione del regime di Maduro. Guaidò ha poi esortato il popolo che si oppone a Maduro ad anadare avanti: "Per essere ancora più forti dobbiamo manifestare e continuare a rivendicare i nostri diritti scendendo in piazza il 6 aprile", ha concluso Guaidò.