Bonafede: l'unanimità su revenge porn un segnale fortissimo

Brexit, May: concorderò con Corbyn piano per Brexit con accordo

Milano, 2 apr. (askanews) - "Offro di concordare con il leader dell'opposizione (Jeremy Corbyn) un piano a cui ci atterremo per assicurare un'uscita con un accordo. Ma qualsiasi piano dovrà contenere l'accordo negoziato con gli stati membri dell'Ue, che hanno già detto che non verrà ridiscusso". Così la premier Theresa May dopo quasi otto ore di riunione con i suoi ministri per rompere lo stallo ...