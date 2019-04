Virginia Montemaggi e TelJ spiegano come si diventa "Muser"

Milano, 1 apr. (askanews) - Avere migliaia di follower e diventare delle star grazie a social network, smartphone e applicazioni, per i genitori spesso è un mondo difficile da capire ma i più giovani hanno le idee chiare: vogliono esprimere la loro creatività o semplicemente divertirsi usando app come TikTok & Instagram. Ma come si diventa Muser o influencer, lo spiega TelJ il vincitore dell'edizione 2017 Psmartdoubletap challenge a margine della tappa milanese del tour sponsorizzato quest'anno da Huawei.

"Come si diventa Muser? È un po' un inizio di un viaggio, si scarica questa applicazione che si chiama TikTok e si comincia a fare video in base ai propri gusti personali, in fatto di musica e di video comici. Io personalmente amo cantare, ballare e recitare quindi il mio profilo è un po' un mix. L'essere bravo non dipende da quanti ti seguono, molta gente è molto forte e poco seguita e non è detto che i numeri facciano il talento. Comunque la maggior parte degli influencer sono molto validi. Io nel mio piccolo sto cercando di crescere ma in primis io mi diverto ed è questo il motivo per cui ho scaricato questa applicazione e ha iniziato a usarla, amo cantare e ballare e quindi ogni giorno io gioco e come va va a livello di numeri".

TikTok che ha assorbito Musical.ly, insieme a Istagram fa impazzire i giovani, la web star Virginia Montemaggi spiega come si fa ad avere successo partendo da una app.

"Allora ci dev'essere abbastanza passione, voglia di fare e voglia di essere originali e inventare sempre cose nuove perché la monotonia non funziona in questi social. È sempre un'impresa spiegarla, è un'applicazione dove sopra una base musicale si fanno vari gesti, balletti, transition che sono degli effetti speciali. I miei genitori ogni volta mi chiedono che applicazione uso ma è sempre la stessa, ma puoi fare tante cose e puoi essere originale e inventarti qualsiasi cosa".

Per questi ragazzi che passano anche 7 ore davanti allo smatphone, questa passione è diventa quasi un lavoro, per tutti gli altri è solo divertimento.