Inaugurata alla Farnesina la mostra fotografica Italiani d'Europa

Roma, 2 apr. (askanews) - Inaugurata oggi alla Farnesina, alla

presenza del Sottosegretario Ricardo Merlo e del Direttore

Generale per gli Italiani all Estero, Luigi Maria Vignali,

l'esposizione fotografica "Gli Italiani d Europa", progetto

multimediale a cura dell Associazione Akronos, realizzato dal

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con National Geographic Italia.

Le fotografie di Riccardo Venturi, accompagnate dei testi di

Lorenzo Colantoni, raccontano la storia degli Italiani in Europa

dai primi del 900 ai giorni nostri.

Luigi Maria Vignali: "Gli italiani all'estero sono diventati 5 milioni e 800 mila, in pratica la seconda regione italiana dopo la Lombardia. Ci sono città come Londra che di fatto è la nona città italiana. Quindi dobbiamo ricordarcelo, anche attraverso foto così belle, vere opere d'arte, e dobbiamo farlo anche per stimolare il nostro impegno di ogni giorno a dare di più in termini di servizi, di assistenza ai connazionali, di

accompagnamento ai percorsi di integrazione all'estero".

Per il sottosegretario Merlo, questa iniziativa è soprattutto un

messaggio chiaro agli italiani che risiedono in Italia: "Agli imprenditori, ai lavoratori, perchè c'è tanta fame di Italia all'estero e questi discendenti di italiani, più di 60 milioni, hanno fame di italianità e questo per noi diventa una opportunità dal punto di vista culturale e sociale ma anche economico e commerciale. Quindi questa risorsa e questa opportunità data dagli italiani all'estero viene messa in evidenza attraverso queste bellissime fotografie che dimostrano la nostra identità, in questo caso degli italiani che vivono in Europa".

Il progetto è finora articolato in quattro capitoli: Regno Unito, Belgio, Germania ed Europa dell Est. Per ogni capitolo è stato realizzato un volume fotografico, da cui sono estratte le foto ora esposte nei corridoi della Farnesina, nonché un documentario web. Ma come è emerso proprio in occasione della cerimonia alla Farnesina, è pronta per il prossimo anno un'altra sfida. Il fotografo Riccardo Venturi:

"La nuova sfida è di raccontare gli italiani delle Americhe, non soltanto America del Sud o America del Nord. Fare un lungo viaggio dagli Stati Uniti fino alla Terra del Fuoco,

per raccontare qualcosa che raramente è stato raccontato cioè un

viaggio attraverso le Americhe viste con gli occhi degli

italiani".