Lagarde: l'economia mondiale rallenta ma no recessione a breve

Roma, 2 apr. (askanews) - "Solo due anni fa il 75% dell'economia globale ha conosciuto una ripresa, c'è stata quindi un'accelerazione sincronizzata della crescita. Per il 2019 prevediamo non il 75% ma che il 70% dell'economia mondiale subirà un rallentamento della crescita, esattamente l'opposto di quello che avevamo. Ma, per essere chiari non vediamo una recessione nel breve termine".

Così la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde, intervenendo alla Camera di Commercio Usa.

"Ma - ha sottolineato Lagarde - ci si aspetta una certa ripresa della crescita nella seconda metà dell'anno e nel 2020". Ma ci sono delle variabili e dei rischi al ribasso, in particolare le incertezze legate alla Brexit. "Non solo dobbiamo evitare i passi falsi della politica, specialmente nel commercio - ha messo in guardia la direttrice dell'Fmi - ma dobbiamo anche assicurarci di prendere le giuste scelte politiche".