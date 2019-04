Confimi: con Quota 100 e Reddito qualche problema alle aziende

Roma, 2 apr. (askanews) - "La bocciatura dell'Ocse è relativa al fatto che quest'anno il nostro paese non crescerà, anzi ci sarà una decrescita dello 0,2%, quanto queste iniziative del nostro governo possano avere influito sul deprimere le iniziative finalizzate allo sviluppo è ancora tutto da vedere e da dimostrare, ma c'è un forte sospetto che quota 100 e forse in misura minore il Reddito di cittadinanza qualche problema alle aziende lo abbiano creato, se non altro in termini di anticipo di flussi finanziari, che non erano previsti per sostenere queste pensioni anticipate": così il presidente di Confimi Impresa Meccanica, Riccardo Chini, a margine della tavola rotonda "Come cambia il lavoro nell'industria manifatturiera", organizzata da Hdrà a Roma, commenta la bocciatura sulla crescita del nostro paese da parte dell'Ocse.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), con sede a Parigi, ha criticato la misure bandiera del governo italiano, come Quota 100 e Reddito di cittadinanza, sostenendo che non sortiranno gli effetti positivi previsti sull'economia italiana.