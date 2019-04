Oltre i diritti acquisiti: strategie per le donne che cambiano

Napoli, 2 apr. (askanews) - Inventarsi strategie per le donne e il lavoro, al di là della difesa dei diritti acquisiti: si è parlato anche di questo al convegno che ha varato Le Contemporanee, start up sociale e digitale per fare spazio alle donne, con una platea ricchissima di personaggi eccellenti, note o meno famose...

Spiega Emma Bonino: "Molto abbiamo conquistato. Certo cambiare si può. E quindi tentare si deve. Ma essendo consapevoli che nessuno ci regalerà niente"

Rossella Muroni, deputata di LeU: "Nel ruolo tradizionale che ci è stato assegnato, crescere i figli, abbiamo anche un grande potere; trasformiamolo per cambiare i modelli ed essere anche più solidali fra di noi".

Linda Laura Sabbadini, statistica: "la coppia coniugata con figli è il 30% delle famiglie il che vuol dire che nel corso della vita le persone sperimentano tanti tipi di famiglie diversi. Queste ormai sono cose che abbiamo conquistato e a cui teniamo tutti. Credo che sia la realtà in sé che spiazza le proposte di Verona".

Graziella Gavezotti, Presidente Edenred Italia, osserva: "Le donne tendono ad avere un ruolo più modesto nella vita, meno di esposizione, più di supporto nell'ambito di lavoro, e questo bisogna spingerle a farlo".

Manuela Kron, direttrice marketing Nestlé Italia: "e questo è quello che faccio più fatica a far fare alle ragazze, dire "alza la voce, vai avanti, perché lo fai dire a me, dillo tu. I ragazzi non hanno le stesse chiamiamole fisime; a parità di competenze si fa notare di più un ragazzo".

Flavia Perina, giornalista: "La difesa del fortino dei diritti acquisiti è molto importante, ma noi parliamo di pari opportunità dagli anni Ottanta; per portare le donne ad essere non solo il 30 o 40 per cento nei CdA ma presidenti o amministratori delegati, bisogna fare un passo avanti rispetto a tutto questo. E questo passo è anche responsabilità delle donne che sono nei posti di comando: trovino modalità nuove perché se seguono le vecchie pratiche maschili il cambiamento in Italia non ci sarà mai".