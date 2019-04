Mick Jagger è malato, sarà operato al cuore

Roma, 2 apr. (askanews) - Mick Jagger sarà operato al cuore, nelle ultime ore la notizia ha fatto il giro del mondo, mettendo in agitazione i suoi moltissimi fan. Secondo la stampa internazionale il leader dei Rolling Stones si sottoporrà in settimana a New York ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. Si tratta di un'operazione considerata dai medici di routine, con un tasso di successo molto alto vicino al 95%. Per questo fonti vicine al popolarissimo cantante sostengono che l'inossidabile Mick dovrebbe riprendersi completamente e tornare sul palco entro l'estate.

Solo qualche giorno fa era infatti stato annunciato il rinvio del tour dei Rolling Stones negli Stati Uniti e in Canada per problemi legati alla salute della leggenda del rock che ha 75 anni.

Mick Jagger, ha usato Instagram e Twitter per scusarsi direttamente con i suoi fan. "Odio davvero dovervi lasciare in questo modo", ha scritto, "Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour ma lavorerò duro per tornare sul palco il più presto possibile".