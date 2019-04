Al parco Oltremare di Riccione è nato un tenerissimo wallaby

Roma, 2 apr. (askanews) - A Riccione, i wallaby di Oltremare hanno messo su famiglia.

Nel Family Experience Park, che riaprirà il 6 aprile, una tenera novità attende i visitatori nell'area Australia, dove è nato un piccolo di wallaby dal collo rosso (Macropus rufogriseus) che conquisterà il cuore di tutti. La sua testolina curiosa è sbucata dal marsupio di mamma Magda a fine gennaio. Ed è stata una sorpresa inaspettata perché le femmine di wallaby gravide non mostrano il caratteristico pancione, come la gran parte dei mammiferi. I wallaby vengono al mondo piccolissimi, e, dopo la nascita, si arrampicano da soli fino al marsupio della madre, dove è situato il capezzolo, aggrappandosi ai peli del ventre.

Restano protetti e nascosti attaccati alla mamma un paio di mesi senza mai uscire, continuando a crescere e a svilupparsi. Solo dopo 60 giorni iniziano a mettere la testina fuori per scoprire il mondo e lasciano il marsupio dopo 80-90 giorni dalla prima apparizione anche se, almeno per il primo anno di vita, continuano a entrarvi in cerca di protezione.

A Oltremare la neo-mamma Magda ogni giorno coccola il suo cucciolo accarezzando l esterno del marsupio con le sue zampette o sdraiandosi a prendere il sole con la pancia all aria. Magda è ghiotta di radicchio rosso e, da qualche giorno anche il piccolo ha iniziato a imitarla, sporgendosi dalla tasca e agguantando con le zampette radicchio, prezzemolo e carote, che lo staff ogni giorno prepara per tutta la famigliola di wallaby.

I wallaby sono marsupiali della famiglia Macropodidae, nativi dell Oceania centrale e meridionale. Quelli presenti a Oltremare sono tutti nati in ambiente controllato in Europa. Le loro dimensioni, inferiori a quelle dei canguri, raggiungono massimo 90 centimetri d altezza e un peso di 20 kg. Possiedono 4 zampe, con quelle posteriori, grandi e robuste, si spostano con la tipica andatura a salti. Le zampe anteriori sono molto più piccole e terminano con cinque dita, munite di unghie. La coda, lunga e spessa, viene utilizzata per mantenere l equilibrio quando l animale si muove saltando o camminando. Hanno testa piccola e orecchie grandi e mobili. Sono erbivori, anche se alcune specie possono anche essere onnivore.