Anche a Washington si festeggia la fioritura dei ciliegi

Washington, 2 apr. (askanews) - Anche a Washington come in Giappone si celebra in questi giorni la fioritura dei ciliegi.

Tantissima gente nella capitale degli Stati Uniti non ha voluto perdere questo momento nel West Potomac Park ideale per foto e selfi, anche se quest'anno la primavera si è fatta attendere. Il Festival dei fiori di ciliegio al Tidan Basin ricorda quando nel 1912 il sindaco di Tokyo, Yukio Ozaki, regalò molte piante di ciliegio a Washington, come segno dell'amicizia e fratellanza tra le due città.