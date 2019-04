Csr in Ferrovie: stakeholder engagement e scelte di lungo periodo

Camera boccia ancora il piano May, hard Brexit quasi inevitabile

Roma, 2 apr. (askanews) - Bocciate nuovamente dalla Camera dei Comuni quattro mozioni per lasciare l'Ue alternative all'accordo sulla Brexit raggiunto da Theresa May con Bruxelles. Oggi la premier britannica terrà un vertice di governo cruciale per decidere cosa fare dopo l'ennesima bocciatura. Il piano May è stato bocciato tre volte dal Parlamento di Londra, e ora ha tempo fino al 12 aprile per ...