Il web diventa realtà con il Huawei Psmartdoubletap tour

Milano, 1 apr. (askanews) - Una marea di giovani e giovanissimi in festa, con l'inseparabile smartphone in mano per incontrare e abbracciare dal vivo i loro beniamini del web. Al Centro commerciale di Arese, alle porte di Milano, è andata in scena la seconda tappa del Huawei Psmartdoubletap tour, il contest-show itinerante per giovani talenti. Circa 2.500 i ragazzi iscritti all'evento, il perché di tanto successo lo spiega Isabella Lazzini, Marketing and Retail director Huawei Italia.

"Noi consideriamo in Huawei la tecnologia e gli smartphone come lo strumento per esprimere la creatività, questo è particolamente vero tra i giovani e giovanissimi. Oggi portiamo in piazza quello che avviene nel mondo virtuale. Con Psmartdoubletap tour siamo qui a celebrare il talento dei giovani che balleranno, canteranno e andremo a premiare i migliori".

Tutto accade grazie alle popolarissime app TikTok & Instagram che danno una platea potenzialmente sconfinata a chi si vuole mettere in mostra come spiega la popolarissma muser Virginia Montemaggi.

"Vedo un po' la me che pensava: cavolo loro sono arrivati lì, come hanno fatto? Poi tutto di un colpo ci sei anche tu, ma pensi anche: mi sono impegnata tanto e me lo merito".

Insieme a lei in giuria altre popolari star del web: Marta Losito, Alessandro Montesi e GianMarco Zagato. I componenti delle due squadre guidate dagli youtuber Sespo e Valerio Mazzei si sono sfidati nelle categorie canto, ballo e video con il sogno di diventare delle web star, ma non solo. Come conferma TelJ che ha presentato l'evento.

"Il mio sogno è lavorare nel mondo dello spettacolo e sicuramente i social, in questo momento sono il mezzo che ti da questa possibilità, molto più che altri".

Chi vince le 9 tappe del tour va alle semifinali e poi a ottobre a Roma verranno incoronati i vincitori del Psmartdoubletap.

Musica, smarthphone e web sono sempre più legati ed anche per questo il pubblico è letteralmente impazzito per la performance del cantante emo-trap lucano GionnyScandal.