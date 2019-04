Meneguzzo (Univ. Tor Vergata): più risorse per la sostenibilità

Milano, 1 apr. (askanews) - Approccio multidisciplinare, prudenza nel puntare acriticamente sui cosiddetti "sustainable job", tanto impegno didattico e sperimentale con - purtroppo - poche risorse. In tema di sostenibilità, gli Atenei italiani stanno già rispondendo - con queste caratteristiche - alle richieste che il mondo delle imprese e la stessa società pone al mondo della conoscenza, anche se molto lavoro deve essere ancora fatto e il panorama offerto dalle Università stesse non è certo omogeno.

Marco Meneguzzo, docente a Roma Tor Vergata, sottolinea così l'impegno delle Università italiane in prima linea, senza nascondere criticità e debolezze: il Miur -afferma - è più impegnato in congressi che non a finanziare progetti specifici, e le Università pubbliche hanno quindi una posizione diversa da quelle private.

In realtà l'impegno delle Università pubbliche sui temi della sostenibilità è massiccio; oltre all'appello per un maggiore impegno da parte del Miur, Meneguzzo mette in evidenza quanto si sta facendo proprio a Tor Vergata, e nello specifico alla facoltà di Economia: un investimento in termini di corsi, iniziative, master, spin-off e programmi con il territorio che fanno dell'Ateneo un punto di riferimento nazionale.

La domanda di conoscenza in tema di sostenibilità da parte degli studenti è infatti molto alta, e lo dimostra anche la partecipazione massiccia di giovani alla giornata di confronto ospitata proprio nelle aule di Tor Vergata e organizzata dal Salone della Csr per i "Territori della sostenibilità", sesta tappa del giro di Italia alla scoperta dei migliori esempi diffusi nel Paese di responsabilità sociale di impresa e innovazione sociale. Nel corso della giornata i rappresentati di imprese come Ferrovie dello Stato, Enel, Enav e Gse, hanno presentato programmi e strategie di Csr dei rispettivi gruppi; e sono state raccolte le testimonianze di organizzazioni profit, non profit, pubbliche e private che hanno collaborato con il Master Maris e con il Master Memis dell'Università degli Studi Tor Vergata.