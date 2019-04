Simona Ventura: quando mi chiamò la Rai ero in pigiama anti-sesso

Roma, 1 apr. (askanews) - Simona Ventura sancisce il suo ritorno in Rai andando ospite di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio che le fa trovare ad accoglierla la poltrona grande rossa e girevole emblema di The Voice of Italy, che la vedrà al timone dal 23 aprile su Rai2.

"Questa volta non sarò giudice ma conduttrice - dice Ventura - torno in Rai con grande entusiasmo. L'emozione è grandissima. Era il momento giusto per tornare, ho accettato la grande telefonata di Freccero (direttore di Rai2), penso che fosse il momento di tornare a fare qualcosa che mi piace molto, cioè condurre un talent, cosa che non avevo mai fatto".

La telefonata? "Era domenica - racconta Simona Ventura - avevo il pigiamone, pigiamone anti-sesso, mi ha chiamato Carlo Freccero e mi dice Vieni a presentare The Voice? E io rispondo: parliamone. E lui: Bene, e butta giù".