"Bella, Roma", Raggi al Colle Oppio per la giornata di Retake

Roma, 1 apr. (askanews) - A Roma centinaia di cittadini, famiglie, anziani, bambini, molti con pettorine, berretto e strumenti per la raccolta dei rifiuti, si sono impegnati a ripulire, aggiustare panchine rotte da anni, pitturarle, fare giardinaggio, sistemare giochi per i bambini, prendendo parte a "Bella, Roma", la manifestazione lanciata da Retake in quattro luoghi della Capitale. Una giornata di rigenerazione urbana in occasione della Festa della Terra.

Qui siamo a Colle Oppio, dove è arrivata anche la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Questa giornata è estremamente importante, ci sono ben quattro

eventi in tutta Roma, è un bel modo in cui i cittadini si

prendono cura della città", ha dichiarato Raggi, evidenziando in

particolare la "maratona della differenziata" organizzata per i

bambini, "un modo anche per insegnare ai bambini come buttare

correttamente i rifiuti: sicuramente un tema di grande rilievo in questo momento perché fare bene la differenziata ci permette di diminuire i rifiuti. Noi - ha detto ancora la sindaca - abbiamo creato con grande difficoltà, ma alla fine ci siamo riusciti, un ufficio di coordinamento del decoro che serve per supportare tutto il lavoro di queste persone che nel loro tempo libero si dedicano alla città".

L'ufficio di coordinamento per il decoro, ha detto Raggi, "deve creare quel ponte necessario tra l'amministrazione e i cittadini volontari per supportare queste persone che hanno bisogno talvolta di strumenti, talvolta dei sacchi, talvolta dell'Ama che vada a pulire, o delle stecche per le panchine, ci sono ante cose che dobbiamo fare".