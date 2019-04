Fondazione Barilla: mangiare sano fa bene anche al pianeta

Milano, 29 mar. (askanews) - Per tutelare la nostra salute e quella del pianeta non è importante solo cosa mangiamo ma anche come vengono prodotti gli alimenti, considerando che il settore agricolo è responsabile di quasi un terzo delle emissioni di gas serra, superando il riscaldamento degli edifici (23,6%) e i mezzi di trasporto (18,5%). Per questo la Fondazione Barilla in occasione della Giornata Mondiale della Salute, in programma il prossimo 7 aprile, ha ribadito l'importanza della Doppia Piramide Alimentare Ambientale, da cui emerge che gli alimenti per noi più salutari come quelli di origine vegetale sono anche quelli che generano meno impatto ambientale.

"Con Bcfn (Barilla Center for Food & Nutrition) introduciamo il concetto di doppia piramide quindi una seconda piramide in questo caso rovesciata, con la punta rivolta verso il basso, con gli alimenti disposti in base al loro impatto sull'ambiente, secondo la loro ecological footprint. In questo caso avremo nella parte superiore, quella più larga, i cibi che hanno un maggior impatto, in questo caso la carne rossa, e scendendo verso la punta i prodotti che consumano meno risorse e generano meno emissioni di CO2 e questo in generale è il caso degli alimenti di origine vegetale", ha spiegato Katarzyna Dembska, nutrizionista e ricercatrice della Fondazione Barilla.

In Italia il 10% circa della popolazione over 18 soffre di obesità che rappresenta uno dei fattori di rischio per l'insorgenza di malattie cardiovascolari, problemi respiratori e diabete che nel nostro paese sono responsabile del 91% dei decessi.