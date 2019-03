Salvini: mettere al centro bimbi, modificare diritto di famiglia

Verona, 30 mar. (askanews) - Matteo Salvini è stato la star del giorno al Congresso mondiale delle famiglie, tra acclamazioni dei fan e attacchi dalla contro manifestazione femmista. "Non voglio portare lo Stato nella camera da letto di nessuno ma è mio diritto difendere la voce di chi non ha voce: i bambini. Non possono essere vittime, per questo occorre modificare anche il diritto di famiglia. I matrimoni possono finire ma i bambini devono essere tutelati" ha detto il ministro dell'Interno dal palco di Verona proponendo misure a sostegno della famiglia.

"Non ho capito perchè parlare di mamma papà bimbi con l'aggravante di dirsi cristiani è qualcosa di sfigato. Non capisco dove sia l'estremismo il fascismo, il nazismo".

Matteo Salvin ha poi voluto ribadire che "la legge 194 sull'aborto non si tocca" e il secco "no all'utero in affitto". Poi è anche tornato sulla questione dello Ius Soli.

"Lo Ius soli penso sia la più inutile e fuori dal tempo di tutte le discussioni possibili, nessuna apertura. Sull'apertura di Conte? Non mi stupisce più niente".

Infine il botta e risposta a distanza con l'altro vice premier Di Maio sul caso Spadafora.

"Spadafora si occupi di rendere più veloci le adozioni, ci sono più di 30mila famiglie che attendono di adottare un bambino".