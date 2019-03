Salvini: aborto non si tocca, su Congresso Verona disinformazione

Verona (askanews) - "Sono qua per sostenere col sorriso il diritto a essere mamma, papà, nonno, la necessità per l'Italia di mettere al mondo dei figli, senza togliere niente a nessuno". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, al suo arrivo a Verona per il Congresso mondiale della famiglie. "Su questo convegno c'è stata una disinformazione senza eguali che denota, malafede, ipocrisia e ignioranza, detto questo parlerò di mamme, papà, nonni, asili nido, latte in polvere, pannolini, reddito famigliare, futuro. Non sono in discussione l'aborto o il divorzio, ognuno fa l'amore con chi vuole, va a cena con chi vuole. Io come il Santo Padre guardo alla sostanza e non alla forma, quindi viva la mamma, viva il papà e viva i bimbi. Non capisco a chi possa dare fastidio l'idea di mamma, papà, bimbi e famiglia" ha aggiunto.