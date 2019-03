Europee, Zingaretti presenta simbolo con Pd e 'Siamo Europei'

Roma, 30 mar. (askanews) - In alto il logo del Pd, con lo stemma del Pse, e in basso il riferimento a 'Siamo Europei'. E' il simbolo con cui il Pd si presenterà alle elezioni europee, presentato dal segretario Dem Nicola Zingaretti e da Carlo Calenda. "Un simbolo di speranza, che dice alle forze migliori: uniamoci per salvare l'Europa e per dare alle nuove generazioni un futuro degno" ha detto Zingaretti che ha anche rivolto il pensiero alla manifestazione di Verona.

"Quali saranno d'ordine e il senso di questa scelta politica: la prima cosa è Unità, uno strumento al servizio del cambiamento e della necessità in questo paese di unirsi per fermare una pericolosa deriva nazionalista che può condizionare in maniera intollerabile il nuovo parlamento europeo. Per questo il partito democratico chiama tutte le forze progressiste europeiste a unirsi per essere più forti dentro questo scontro".

Per Zingaretti le elezioni europee possono essere l'occasione per voltare pagina, una sfida tra chi sa solo distribuire odio e chi invece vuole benessere, lavoro e fiducia nel futuro.