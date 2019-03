Salvini: Spadafora si occupi di rendere più veloci le adozioni

Verona 30 mar. (askanews) - "Spadafora si occupi di rendere più veloci le adozioni, ci sono 30.000 famiglie che aspettano di adottare un bambino". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a proposito del sottosegretario M5s alla Presidenza del Consiglio con la delega alle pari opportunità, Vincenzo Spadafora, secondo il quale al Congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona si "celebra il passato". Arrivato alla manifestazione in corso a Verona Salvini ha ribadito di non volere "togliere diritti a nessuno" e ha commentato anche l'intenzione del presidente della Camera, Roberto Fico, di organizzare un evento con le cosidette famiglie arcobaleno. "Ognuno può organizzare quello che vuole, io non mi permetterò di fare le polemiche volgari, razziste e, queste sì, medievali, che si fanno attorno alla famiglia perché qui con la complicità di tre quarti del mondo dell'infirmazione si è parlato di fascismo e di nazismo. Qui c'è Forza Nuova? Ma chi se ne frega" ha aggiunto.