Verona, al congresso delle famiglie no ad adozioni gay

Verona, 30 mar. (askanews) - Uno dei temi caldi del congresso mondiale delle famiglie è il no categorico alle adozioni di bambini da parte di coppie omosessuali e la difesa a spada tratta della famiglia tradizionale come confermano alcuni del partecipanti all'evento.

"I figli non sono un diritto, sono un dono. Visto che c'è difficoltà a dare un bimbo in adozione alla coppie eterosessuali che non possono avere figli. Per me visto che sono nato da un papà e una mamma questa è la natura, non voglio che un giorno quel bambino non possa stare male per questa scelta".

"Un padre e una madre sono quello che abbiamo avuto tutti noi, non stiamo dicendo cose stranissime. Visto che c'è un bambino adottabile ogni 10 coppie, lo stato è in grado di dare un padre e una madre a quei bambini, sono discorsi che fanno anche tanti omosessuali".