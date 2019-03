Restyling simbolo Fi per europee, c'è nome Berlusconi ma no Ppe

Roma, 30 mar. (askanews) - Niente più richiamo al Ppe. Restyling dal simbolo di Forza Italia in vista delle Europee del 26 maggio.

Silvio Berlusconi si presenterà con il classico logo azzurro con la scritta Forza Italia al centro, sopra il tricolore, e in alto il suo nome. In basso ci sarà lo slogan 'Per cambiare l'Europa.

"Non posso negare di essere molto, molto commosso. Siamo qui per cambiare ancora la storia dell'Italia, e soprattutto per cambiare la storia dell'Europa". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando all'assemblea degli eletti di Forza Italia.