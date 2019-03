Bonino: Verona ci ha dato la sveglia, difendere i nostri diritti

Napoli, 30 mar. (askanews) - "Io alla fine comincio a pensare che forse questa cosa di Verona ci aiuta, forse finalmente è una sveglia, un campanello d'allarme. Forse vedendoli in faccia ci svegliamo, per troppo tempo siete state quiete" Lo ha detto Emma Bonino parla di Verona al convegno "Le contemporanee", che a Napoli vara l'omonima associazione e riunisce politiche, imprenditrici e scienziate per parlare del futuro delle donne.

"Se è servito per suonare la sveglia perfetto, usiamolo, senza rincorrerli nelle loro volgarità e nelle loro mostruosità. Difendere i nostri diritti salariali, economici e civili è un processo. I diritti non sono scritti su tabula una volta conquistati, se non li curiamo e non li difendiamo i processi possono andare avanti o indietro ed è dove esattamente ci troviamo" ha detto Bonino cha ha iniziato il suo intervento all'Auditorium dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte dichiarando che vorrebbe essere a Verona: "avere il dono dell'ubiquità o almeno un aereo privato; in mancanza di questo invita tutti i presenti a sostenere gli amici che manifestano a Verona".