Patriarca di Antiochia a Verona per la famiglia tradizionale

Verona, 30 mar. (askanews) - "Dio ci ha creati papà, mamma, figli e figlie, questa è la famiglia che noi conosciamo e ci è stata data da Dio, senza questa famiglia non possiamo dare un futuro ai nostri figli. La famiglia è minacciata dai media che dicono che la famiglia può essere composta da parente A e parente B, questo è il problema. Invece noi vogliamo una famiglia basata su papà e mamma, rispettando tutte le scelte delle altre persone, ma non venite a dire a noi in Medioriente che la famiglia può essere un parente A e parente B, altrimenti non sappiamo dove arriveremo" Così ha detto il patriarca di Antiochia dei siro cattolici Ignatius Youssef III Younan che partecipa al congresso Mondiale della Famiglia a Verona.