Verona, Bondesan: Congresso è defibrillatore per la famiglia

Milano, 30 mar. (askanews) - "Rappresentiamo una buona parte del mondo evangelico che si interessa alle problematiche etico-morali, siamo a Verona al Congresso mondiale delle Famiglie perchè consideriamo questo congresso un defibrillatore positivo per la famiglia e per la politica anche quella che taccia la famiglia naturale come medioevo. Il ritorno al medioevo sembrerebbe una cosa negativa, invece nel medioevo sono nati personaggi di altissimo livello che hanno portato cultura, arte e storia, quindi un'ottima opportunità per rilanciare la famiglia". Così Vanni Bondesan del Movimento Evangelico Famiglie Italiane in occasione del Congresso mondiale delle Famiglie a Verona.