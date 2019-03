Verona, Federico di Più Europa: "Siamo preoccupati"

Verona, 30 mar. (askanews) - "Siamo preoccupati perchè l'utilizzo del termine del cambiamento per restaurare dei valori pericolosi per le donne e gli uomini di questo paese ed europei. +Europa invece crede nell'apertura, nei valori che mettano quanti più cittadini europei nella condizione di esprimersi come vogliono e come sentono. Quello che noi contestiamo è il dispiegamento di forze istituzionali e la legittimazione che danno a questo evento. E' un evento che le istituzioni devono rispettare ma non devono patrocinare e sostenere " a parlare da Verona è Valerio Federico, del Consiglio direttivo di +Europa, che si è espresso contro il Congresso delle Famiglie.