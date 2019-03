Le femministe contro il congresso mondiale delle Famiglie

Verona, 30 mar. (askanews) - Iniziano ad arrivare a Verona i partecipati alle manifestazioni contro il Congresso mondiale delle Famiglie. Il corteo della manifestazione Transfemminista partirà dalla piazza davanti alla stazione ferroviaria di Porta nuova. Tra gli organizzatori della manifestazione diverse associazioni tra cui Non una di meno. Le femministe sfileranno con bandiere, foulard, bavagli fucsia, colore scelto ormai da anni dalle femministe per identificarsi a livello globale.

"Siamo qui per manifestare la nostra liberà di pensiero, di espressione, di esistenza e resistenza ai tentativi neofascisti di ristabilire un etero pratriarcato, dove le donne vengono relegate a ruoli desueti, dove le persone Lgbt non avrebbero nessun tipo di diritto civile, dove il corpo delle donne vien definito un base alla capacità riproduttiva o meno. Quindi siamo qui per l'aborto libero, gratuito e sicuro, per l'educazione al genere e alle differenze nelle scuole, siamo qui perchè siamo libere".

"Innanzi tutto ha moltissimi finanziamenti e questo significa che possono fare pressioni ad ogni livello della politica anche a livello europeo, ma poi i ministri del nostro governo stanno partecipando ed è questo che a me preoccupa di più che di sia il ministro dell'istruzione Bossetti".

"E' pericoloso perchè sono tentativi per vedere se ci sono zone di scarsa resistenza attraverso cui può passare un cambiamento di politica e orientamento culturale e sociale rilevante".