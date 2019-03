Thailandia, salvati dal fango 6 cuccioli di elefanti

Bangkok, 30 mar. (askanews) - In una zona rurale a est della capitale della Thailandia Bangkok, sono stati salvati sei cuccioli di elefanti finiti in un buca. Le guardie forestali hanno trovato i piccoli, di età compresa tra gli uno e i quattro anni, incastrati nel fango da almeno 2 giorni. I soccorritori hanno scavato un canale per permettere l'uscita dei pachidermi.

A poca distanza è stato avvistato un gruppo di 30 elefanti adulti, probabilmente i cuccioli si erano persi e una volta tornati in libertà si sono riuniti alla mandria.