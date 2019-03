Verona, seconda giornata al congresso mondiale delle Famiglie

Verona, 30 mar. (askanews) - Tra le polemiche ha preso il via la seconda giornata del Congresso Mondiale delle famiglie a Verona. Nella prima giornata si sono viste ben poche famiglie, ma c'è stato un via vai di relatori soprattutto dell'Est Europa, pronti a difendere i valori della famiglia tradizionale e si sono ascoltate parole pesanti da parte dei leader del Family Day.

Il congresso si è aperto infatti con l'attacco di Massimo Gandolfini, leader del Family day contro l'aborto definito a più riprese un omicidio.

"L'aborto bisogna definirlo per quello che è: è l'uccisione di un bambino in utero. Il mio pensiero sull'aborto è che si tratta di una tragica esperienza, che come disse Giovanni Paolo II, provoca almeno due morti, il bambino e la mamma".

Attacco anche contro le famiglie arcobaleno da parte del senatore della Lega Simone Pillon. "Ognuno ha la sua affettività e la vive come gli pare e guai a chi si permette di giudicare e discriminare, ma i bambini hanno bisogno della mamma e del papà, anche perchè da lì nascono, non è cambiato niente".

A sorpresa è arrivata la senatrice pentastellata Tiziana Drago, contravvenendo alla linea dettata dal leader Luigi Di Maio.

Per il secondo giorno del Congresso, sono state rafforzate le misure di sicurezza in vista dell'arrivo di diversi membri del governo, dal vicepremier Salvini ai ministri Fontana e Bussetti, più la leader di Fdi Giorgia Meloni. Inoltre nel corso della giornata sono previste a Verona diverse manifestazioni di protesta contro il congresso giudicato omofobico e antifemminista, tra cui un corteo che si annuncia molto partecipato.