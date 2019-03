Bosch: rafforzare i rapporti economici fra Italia e Catalogna

Roma, 29 mar. (askanews) - Quella fra Italia e Catalogna è una collaborazione importante in diversi settori, che Barcellona spera di intensificare, riconfermando e sviluppando ancora di più un rapporto fra partner vicini per cultura, storia e tradizioni. A spiegarlo è Alfred Bosch, Consigliere per l'Azione estera del governo della Generalitat della Catalogna, in visita a Roma per incontri istituzionali.

"È molto importante la collaborazione su temi relativi al turismo e patrimonio storico e monumentale - ha detto Bosch - l'Italia se ne occupa da molti più anni e con molta più esperienza, ma è anche vero che la Catalogna negli ultimi decenni ha fatto progressi spettacolari in questi settori, quindi crediamo che tutti abbiamo virtù e forse anche problemi su cui realizzare un interscambio".

Bosch si è riunito con Gian Paolo Manzella, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, per discutere della collaborazione economica e di ricerca anche nei settori tecnologici più all'avanguardia:

"Un altro aspetto, di cui abbiamo discusso con i rappresentanti del Lazio, è la necessità di condividere le esperienze nei settori delle nuove tecnologie e delle alte tecnologie, e cercare di vedere come le città o i paesi più 'smart' e che funzionano meglio grazie all'incorporazione della digitalizzazione nelle reti infrastrutturali possano incrementare la loro collaborazione. A Barcellona abbiamo il Congresso della telefonia mobile più importante del mondo, è un punto focale che qui in Italia interessa molto. Vogliamo condividere e migliorare le relazioni su tutti questi aspetti".