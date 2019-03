Migliaia di giovani a Berlino con Greta Thunberg per il clima

Roma, 29 mar. (askanews) - Oltre 20mila giovani tedeschi hanno saltato la scuola e sono scesi in piazza a Berlino unendosi a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che ha portato la sua protesta contro il cambiamento climatico a Berlino. Con striscioni e cartelli con slogan come "Fa caldo qui dentro" o "La nostra casa va a fuoco" e "Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza", i ragazzi si sono radunati nel centro della città per lanciare il loro allarme sul riscaldamento globale.

Partiti dal parco di fronte al ministero dell'Economia, hanno sfilato fino alla Porta di Brandeburgo, dove Greta Thunberg, rivolgendosi alla folla, ha detto: "Dovremmo preoccuparci, dovremmo farci prendere dal panico", invitando le persone a cambiare comportamento e a diventare responsabili. "Vogliamo un futuro, è chiedere troppo?".

Poi la giovane attivista ha promesso che la sua battaglia, sostenuta da tanti ragazzi in tutto il mondo, andrà avanti: "Non abbiamo ancora visto niente. Questo è solo l'inizio dell'inizio" ha detto.