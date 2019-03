Emergenza colera in Mozambico, MSF: si beve acqua contaminata

Roma, 29 mar. (askanews) - È emergenza sanitaria in Mozambico colpito dal ciclone Idai e da violente inondazioni. Il governo ha dichiarato ufficialmente la presenza di numerosi casi di colera nella città di Beira, di circa 500mila abitanti, completamente distrutta.

Medici Senza Frontiere, che sta supportando il ministero della Salute locale nel trattare i casi sospetti e sta lavorando per aumentare le attività di prevenzione e cura della malattia sta trattando oltre 200 pazienti al giorno.

Il ciclone ha sostanzialmente distrutto la rete idrica limitando l accesso all acqua potabile, spiega l'italiana Anja Borojevic, esperta di potabilizzazione dell acqua e impegnata con MSF sul posto. "Con il ciclone molti alberi sono stati abbattuti e con essi tutte le connessioni della distribuzione di acqua. Per riparare questo sistema ci vorrà molto tempo, soprattutto nelle zone più remote, le persone quindi ora non hanno acqua potabile e ci sono le malattie legate a questo che stanno già arrivando".

"Il problema è che non avendo acqua le persone bevono quelle dei pozzi che sono stati inondati durante il ciclone, sono quindi stati contaminati. È difficile riuscire a raggiungere tutti i pozzi per pulirli e renderli potabili".

Nelle strutture sanitarie supportate da MSF sono arrivate centinaia di pazienti colpiti da diarrea. E sono state allestite anche cliniche mobili per fornire cure mediche di base.

"Noi siamo arrivati all'inizio, la prima cosa da fare è studiare la situazione, le priorità e i bisogni: ma qui i bisogni sono enormi, tanti e in tanti settori, bisogna agire il più in fretta possibile in questo caso per acqua potabile e sanità, salute".

Ad oggi, secondo Medici Senza Frontiere, più di un milione di persone sta cercando a fatica di ricostruire la propria vita nelle regioni inondate del Mozambico, e molti hanno urgente bisogno di assistenza anche per le necessità di base per sopravvivere.