Brexit, Camera Comuni boccia accordo di May per la terza volta

Londra, 29 mar. (askanews) - La Brexit così non s'ha da fare. La Camera dei Comuni per la terza volta ha bocciato con 344 voti contrari e 286 favorevoli la mozione sull'accordo di ritiro dall'Unione Europea presentata dal governo di Theresa May. La premier, che aveva messo sul piatto le sue dimissioni in cambio del voto dell'accordo, sembra proprio il vaso di coccio tra vasi di ferro di manzoniana memoria, soprattutto perchè non si è ancora riusciti a trovare una via per risolvere la situazione. L'approvazione avrebbe permesso a Londra una proroga dell'articolo 50 fino al 22 maggio, in attesa di negoziare ulteriormente la dichiarazione politica.

La bocciatura dunque apre le porte all'uscita dall'Ue senza un accordo il 12 aprile, salvo un'ulteriore proroga che i 27 dovrebbero accordare e che implicherebbe de facto la partecipazione britannica alle elezioni europee. La premier dopo il voto si è detta dispiaciuta e ha fatto presente che ora le implicazioni sono serie, aggiungendo: "È quasi certo adesso che noi si debba partecipare alle elezioni europee".

Per questo il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha convocato un summit straordinario Ue per il 10 aprile, due giorni prima della data prevista per la Brexit senza accordo.

Il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ha chiesto le dimissioni della May e nuove elezioni nel Regno Unito.