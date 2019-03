Bmw: al via a Vallelunga corsi guida sicura Driving Experience

Milano, 29 mar. (askanews) - E' iniziata all'Autodromo di Vallelunga la stagione 2019 della Bmw Driving Experience gestito dagli istruttori di GuidarePilotare, la scuola di guida sicura di Siegfried Stohr. Oltre alla teoria, i partecipanti avranno modo di cimentarsi in esercizi mirati e giri di pista per migliorare il controllo della vettura e lo stile di guida, mentre per chi cerca la velocità sono previsti corsi più sportivi con l'utilizzo di vetture Bmw M. Teatro dei corsi sono le piste più prestigiose del territorio italiano fra cui Vallelunga, Monza e Misano.

Grazie al successo delle scorse edizioni, il programma di Corporate Social Responsibility (CSR) di Bmw Italia, SpecialMente, continuerà ad includere i corsi di Guida Sicura Avanzata per le persone con disabilità. Sergio Solero, presidente e Ad di Bmw Italia: "Dal 2006 una scuola di guida sicura molto importante con quasi 25mila corsi effettuati in questi anni. Ci teniamo ancora di più da tre anni a questa parte perché abbiamo lanciato insieme ad Alessandro Zanardi tre anni fa, la prima versione inclusiva anche per persone con disabilità fisiche. Un'opportunità che rinnoviamo anche quest'anno, mantenendo la possibilità per tutti di fare lo stesso tipo di corsi".

Dal 2009, anno della firma del protocollo d'intesa con il ministero dei Trasporti, i corsi sono diventati Corsi di Guida Sicura Avanzata. Due le novità nel già ricco parco auto: la nuova Bmw M2 Competition e la nuova i3s 120Ah. Come lo scorso anno, sarà possibile sperimentare anche la guida sportiva Bmw Motorrad con la nuovissima Bmw S 1000 RR.