"Star Wars-A new hope" con la magia della musica dal vivo

Milano, 29 mar. (askanews) - La magia di Guerre stellari, con la colonna sonora dal vivo. Per la prima volta in Italia arriva "Star Wars: A New Hope in concerto", la proiezione del primo film della saga culto in lingua italiana con la colonna sonora originale del compositore premio Oscar John Williams eseguita dal vivo dalla 21st Century Orchestra.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Dirk Brossé. Dal 5 al 7 aprile 2019 al Teatro degli Arcimboldi di Milano i fan della saga potranno finalmente rivivere le magiche atmosfere di quello che è diventato ormai un cult del cinema mondiale grazie a un vero e proprio concerto sinfonico che trasformerà l evento in un'esperienza indimenticabile. I fan sono invitati a partecipare all'evento indossando il costume del proprio personaggio preferito!