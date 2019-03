Cyber security, Tofalo: Italia ha fatto notevoli passi avanti

Roma, 28 mar. (askanews) - Dopo l'accordo di partnership commerciale con la Cina c'è la visita negli Stati Uniti del vice premier Luigi Di Maio che "è un modo per rafforzare ed esportare il modello italiano all'estero e soprattutto per attrarre i ventur capitalist americani e nuovi investitori in Italia". Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo sottolinea l'importanza di far conoscere e consolidare le eccellenza del made in Italy nel mondo. Non solo nel comparto della industria della Difesa. "In occasione di un recente viaggio istituzionale negli Stati Uniti, prima della visita di Di Maio, ho incontrato esponenti della mondo politico e della sicurezza ed è stata una occasione per fare un punto su quanto è stato fatto sul fronte della sicurezza cibernetica. Una occasione anche per incontrare aziende italiane che operano negli States", ha detto Tofalo.

Nella Silicon Valley ho incontrato esperti e responsabili della security di giganti del web come Google e importanti realtà americane ma anche italiane che operano lì, le cosiddette 'dual company' con know how italiano e investimenti americani. C è grande attenzione verso il mondo delle start up da parte del governo. E per questo abbiamo lanciato un progetto Italian Open Lab con una serie di seminari e stiamo cercando di raccogliere le criticità delle nostre start up. Lo Stato e le istituzioni devono dare risposte immediate e stiamo mettendo in Italian Open Lab tutte le istituzioni insieme con le aziende e le università per individuare im migliore sostegno possibile alle imprese nascenti .

Sul fronte della Cyber security l'Italia tecnicamente è pronta. Sul piano normativo sono stati fatti notevoli passi avanti anche se ovvaimente è tutto un work in progress trattandosi di nuove tecnologie. Va realizzato il centro nazionale di crittografia e si sta lavorando in particolare con l intelligence e con i servizi. Questa è un'altra tematica importante per la sicurezza nazionale.

"La tecnologia 5G rappresenta l'autostrada per il futuro e non possiamo permetterci di restare indietro. Siamo pronti da un punto di vista tecnico a verificare tutti i parametri di sicurezza". Il governo è molto sensibile quando è in gioco la sicurezza nazionale. Cambiano le tecnologie ma i controlli saranno sempre fatti come in passato. Al di là dell aspetto tecnico la vera sfida è il nuovo bipolarismo sul fronte cibernetico. Da un lato abbiamo gli Stati Uniti e dall'altro rispetto la Cina cui va dato atto che in questi ultimi 15 anni ha investito molti più soldi nelle innovazioni teconologiche.