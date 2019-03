Conte: Verona? Non sono stato invitato, vedremo cosa esce fuori

Assisi, 29 mar. (askanews) - "Non sarò a Verona, primo perché non sono stato invitato, e poi stiamo parlando di un convegno. Ve lo dico da professore: non deve spaventarci il fatto che circolino idee e ci si confronti. Poi aspettiamo a vedere che idee circoleranno e faremo le nostre valutazioni, ciascuno sarà libero di farle". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, ad Assisi, sul convegno sulla famiglia che si apre oggi a Verona.

"Vorrei anche evitare tutto questo battage - ha aggiunto il presidente del Consiglio - vediamo cosa verrà fuori. Dire preventivamente cosa si dirà o non si dirà non ha molto senso. Il problema del patrocinio è stato un discorso diverso, perché ovviamente impegnava la presidenza del Consiglio, ci sono delle regole e delle procedure. Abbiamo chiarito con il ministro Fontana, c'è un ottimo rapporto, è un ministro che stimo. Io ho espresso le mie idee sul punto, sono stato molto chiaro".