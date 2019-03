Banche, Conte: commissione inchiesta? È prerogativa Parlamento

Roma, 29 mar. (askanews) - "Qualche giornale oggi riferisce che avrei un orientamento positivo o negativo sul presidente della commissione di inchiesta sulla banche: voglio chiarire che non ho posto nessun veto su nessun singolo parlamentare. Stiamo parlando di una commissione parlamentare e non è prerogativa del premier designare il presidente. Non intendo sostituirmi al Parlamento, è una libera prerogativa del Parlamento, il parlamento designerà il presidente e farà il presidente il suo corso". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando ad Assisi per la cerimonia di consegna della Lampada della Pace al re di Giordania.