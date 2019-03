Tabacco, Philip Morris International: Italia mercato prezioso

Roma, 28 mar. (askanews) - Italia mercato di acquisto del tabacco più grande in tutta Europa. A fare il punto sulla situazione degli investimenti nel settore della tabaccocultura è Massimo Andolina, senior Vice President Operations Philip Morris International, a margine della firma del Verbale d'Intesa tra Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e Philip Morris Italia, per un investimento di 500 milioni di euro complessivi in cinque anni sulla filiera del tabacco in Italia.

"L'Italia è uno dei paesi principali dove noi compriamo tabacco di alta qualità, 100% rintracciabile. Una cosa che per noi - spiega - è molto importante, soprattutto adesso che lo utilizziamo nei prodotti senza fumo. Compriamo in Italia circa 21 milioni di chili di tabacco, compriamo quasi il 50% della produzione nazionale. L'Italia è per noi in Europa il mercato di acquisti di tabacco più grande e dà lavoro a circa mille aziende. L'intera filiera dà lavoro a circa 50mila persone, fra produzione del tabacco e tutta la parte di conversione. Lavoriamo direttamente con circa 1.000 aziende - aggiunge Andolina - si è fatto un buon lavoro dal 2005 fino ad ora e soprattutto con i vari passi che si sono presi di integrazione verticale dove si sono rimossi dei livelli di intermediazione nella filiera e questo ci ha dato la possibilità di lavorare più direttamente con i coltivatori, di portare scelte buone pratiche di produzione agricole al campo e di lavorare anche nella parte della sostenibilità".