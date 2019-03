Famiglia, da P&G Italia 8 settimane retribuite 100% ai neo-papà

Roma, 28 mar. (askanews) - Famiglia centrale nella società, ancor di più se all'insegna di pari opportunità ed equilibrio di responsabilità. Così è per Procter & Gamble Italia, dove dal 1 marzo scorso, i dipendenti neo-papà possono usufruire di un permesso di otto settimane retribuito dall'Azienda per prendersi cura dei propri bambini.

Un'iniziativa innovativa, che ha l'obiettivo di sostenere la genitorialità riducendo, di conseguenza, il gender gap nel mondo del lavoro. Già tre i giovani papà che ne hanno fatto richiesta, diventando dei role model per i loro colleghi. Come funziona lo spiega Francesca Sagramora, Direttore Risorse Umane P&G Sud Europa: "L'iniziativa consiste nell'offrire ai neo-papà un periodo di aspettativa di 8 settimane che potranno richiedere ed usufruire nei primi 18 mesi di vita del bambino, o dall'adozione del bambino nel caso si tratti di un'adozione. P&G contribuisce integrando la retribuzione al 100 per cento rispetto alle previsioni di legge che prevedono la possibilità per il papà di prendere un periodo di aspettativa facoltativa in alternanza alla mamma però retribuita al 30%. La stessa opportunità la offriamo alle mamme o ai papà in caso di coppia omosessuale".

Si colma in questo modo la distanza attualmente esistente tra l'Italia e altri Paesi europei che già da tempo hanno previsto misure a sostegno della paternità e si definiscono nuovi equilibri. Ancora Francesca Sagramora:

"Ci sono molti studi che dimostrano come la partecipazione del papà alla cura del bambino e al suo sviluppo, così come la condivisione di determinate responsabilità domestiche genitoriale permette al bambino di svilupparsi più sereno nelle sue varie fasi, dall'infanzia all'adolescenza. E restituisce al bambino la visione dei ruoli paterno e materno in un modo più ampio e libero, dove la donna viene invece sempre associata probabilmente a delle responsabilità più casalinghe e l'uomo invece a responsabilità più consone a un profilo maschile. Il bambino invece pensiamo che sviluppandosi debba vedere molte opportunità ed essere libero di scegliere come indirizzare la propria vita e le proprie scelte personali".

L'iniziativa promossa da P&G amplia le misure di pari opportunità già attive dall'azienda che già da tempo ha un'estesa politica di flessibilità sul lavoro. Lucia Melcore, Responsabile europea programmi di Diversità e Inclusione di P&G: "Noi ci occupiamo di dare questi programmi in egual misura a uomini e donne. In particolare le nostre persone lavorano con una grande autonomia nel raggiungimento degli obiettivi e questo permette loro di avere orari di lavoro molto flessibili per esempio non abbiamo cartellini da timbrare. Promuoviamo poi moltissimo lo smart working a tutti i livelli aziendali, sia tra uomini sia tra donne. Circa il 70 per cento della nostra organizzazione negli uffici ha chiesto ed aderito allo smart working".

Tornando ai neo-papà, i più contenti, nessun timore per la carriera anzi la certezza di poter contare con un'opportunità unica. Personale e professionale. Come conferma Davide Semplici, padre da qualche settimana e Senior Manager Trade Marketing P&G:

"Seguire un figlio nel contesto familiare penso mi darà delle capacità manageriali che oggi, essendo soltanto un uomo, mi mancano. E mi rendo ovviamente conto di essere una persona molto fortunata ad avere questi tipi di possibilità, e di conseguenza mi sento più motivato che mai a lavorare in un'azienda del genere che mi consente la possibilità di stare a casa questi due mesi pagato per poter seguire la mia famiglia".