In Giappone lo spettacolo della fioritura dei ciliegi di notte

Tokyo, 29 mar. (askanews) - In Giappone lo spettacolo della fioritura dei ciliegi va in scena di notte. A Tokyo il Rikugine park ha organizzato aperture straordinarie notturne per offrire ai visitatori la possibilità di camminare fra i ciliegi fioriti illuminati. Il parco è attraversato da un corso d'acqua che è possibile percorrere con piccole imbarcazioni. Un viaggio in un mondo incantato.