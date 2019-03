Milano, 29 mar. (askanews) - In anteprima il video di This is love di Mattia Toni. "Questo brano - dice Mattia - racconta il mio desiderio di diventare padre. Sopratutto il desiderio di diventare genitore assieme ad una persona speciale con la quale poter condividere un percorso di vita insieme".

This is love, qui un ampio stralcio del video, è un brano Pop Future Bass che parla di amore e di diritti del gay, che vogliono liberamente esprimere il desiderio di paternità. Il disco viene lanciato dalla Sunflower in tutto il mondo dopo il successo di "Like This" il singolo precedente.

Mattia che sta girando l'Europa con delle ospitate live nei maggiori club e locali non perde d'occhio il lavoro in studio per preparare il suo progetto album e proseguire anche con l'attività di producer.