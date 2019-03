Ecco le prime stazioni per sharing pubblico Emoby "Multi" e "0ne"

Napoli, 28 mar. (askanews) - Presentate a EnergyMed, la mostra-convegno sulle energie rinnovabili a Napoli, le Emoby Ecomobility Station "Multi" e "One", ideate da Emoby e 100% ecosostenibili grazie ad Asja Ambiente Italia. Distributori automatici 4.0 con Iperammortamento 270% per la ricarica adattiva e lo sharing di ogni dispositivo di micro-mobilità elettrica (24/48V).

Antonio Cucco, responsabile sviluppo Italia Emoby: "Questa è la stazione Emoby, per lo sharing pubblico con ricarica di tipo induttivo. Sarà installa per la prima volta in occasione delle Universiadi, nella città di Napoli e di Salerno.

"Emoby rappresenta soluzioni innovative 4.0 per la mobilità elettrica sia indoor che outdoor. Indoor vantiamo il primo sistema al mondo automatizzato, grazie al quale abbiamo offerto ben 500.000 chilometri di pedonalità elettrica. Outdoor abbiamo sviluppato il primo multi-sharing adattivo in grado di ricaricare e noleggiare contemporaneamente una pluralità di dispositivi elettrici per la micromobilità.

"Già oggi con i nostri partner Skidata e Asja diamo la possibilità a tutti i cittadini di parcheggiare la propria autovettura e mediante l'utilizzo del medesimo ticket di parcheggio di noleggiare una bici a pedalata assistita, piuttosto che un monopattino elettrico, piuttosto che un mobility scooter e automaticamente di compensare le emissioni di anidride carbonica con crediti di carbonio certificati Asja-Co2 Rina. Tutti i sistemi Emoby sono industria 4.0 e godono dell'iper ammortamento al 270%".