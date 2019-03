Bmw: la nuova Z4 in prova su strada e in pista a Vallelunga

Milano, 28 mar. (askanews) - Dopo l'anteprima al Salone di Parigi, Bmw ha portato in strada e in pista a Vallelunga la nuova versione della Z4, caratterizzata da un design aggressivo e filante, misure più generose e dal tettuccio solo in tela. All'esterno la modifica più evidente è la posizione dell'abitacolo, più centrale e meno vicino all'assale posteriore, che si traduce in una distribuzione dei pesi molto equilibrata 50/50, grazie anche a un telaio più lungo (8,5 cm) e largo (7 cm), ma con un passo più corto (-2,5 cm) e un baricentro più basso. Il risultato è una vettura estremamente performante in curva grazie anche a uno sterzo molto preciso e a una frenata potente e stabile anche alle alte velocità, come è emerso dalla prove in pista. Fluido e poco invasivo l'intervento dell'elettronica che non toglie nulla, anzi esalta, il piacere di guida, mentre il comportamento dinamico si può regolare su tre modalità Comfort, Sport e Sport Plus. Sergio Solero presidente e Ad di Bmw Italia: "La roadster Bmw da sempre è piacere di guidare e questa vetture mantiene e anzi amplifica ancora di più quel piacere di guidare tipico di una Bmw e ancora più tipico di una roadster Bmw".

Tre le motorizzazioni disponibili, tutte Euro 6d-Temp con filtro antiparticolato: due quattro cilindri da 2,0 litri con potenze di 197 CV per la sDrive 20i e 258 CV per la 30i e un 3,0 litri sei cilindri in linea da 340 CV e ben 500 Nm di coppia per la M40i. Tutte le versioni montano di serie lo sterzo adattivo e il cambio sequenziale a 8 marce, mentre il pacchetto M Sport che comprende sospensioni adattive, freni maggiorati e differenziale posteriore elettronico sono di serie solo sulla versione top di gamma. Quanto alle prestazioni, la M40i è capace di uno 0-100 in appena 4,6 secondi a fronte di consumi di circa 7,4l/100km, mentre i 2,0 litri impiegano 6,6 secondi nella versione da 197 CV e 5,4 secondi per quella da 258 CV che può contare su un coppia di ben 400 Nm per un piacere di guida e un sound che non hanno nulla da invidiare alla sorella più potente. Numerosi i sistemi di assistenza alla guida, completati dall'assistente di parcheggio e manovra. Quanto ai prezzi si parte da 43.800 euro fino ai 66.800 della M40i.