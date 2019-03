Philip Morris investe 500 milioni su filiera tabacco italiana

Roma, 28 mar. (askanews) - Siglato, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, il Verbale d'Intesa programmatica tra Philip Morris Italia e il ministero, per un investimento fino a 500 milioni di euro complessivi in cinque anni sulla filiera del tabacco in Italia.

Il ministro delle politiche agricole, Gian Marco Centinaio, ha sottolineato l'importanza dell'accordo: "In un momento dove il mondo agricolo è sempre più globalizzato e dove in Italia e in Europa entra di tutto, nel momento in cui ci sono aziende importanti - in questo caso multinazionali - che potrebbero andare a comprare il tabacco dall'altra parte del mondo e pagarlo sicuramente meno che in Italia, hanno deciso di investire su un prodotto di qualità e c'è anche sostenibilità del nostro mondo agricolo che grazie a questi accordi possono pensare di investire in qualità e nuove tecnologie. Per me questo è fondamentale".

Si tratta del più alto investimento nel settore da parte di un'azienda privata; al centro l'acquisto di tabacco in foglia italiano e la valorizzazione, innovazione e sostenibilità della filiera, la più importante d'Europa, con oltre 50.000 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria.

Eugenio Sidoli, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia: "La firma di oggi è molto importante perché rinnoviamo un impegno che abbiamo preso nei confronti del Paese, dell'agricoltura e della tabacchicoltura dell'Italia ormai da tanti anni. Stiamo rilanciando di cinque anni, un accordo che aveva già una lunga durata e che permette agli agricoltori di pianificare a medio-termine le loro attività, di avere un reddito garantito; compriamo circa il 50% della produzione di tabacco in Italia. E' un impegno importante per noi e per tutto il settore".