Papa: "In Marocco come pellegrino di pace, mondo ne ha bisogno"

Roma, 28 mar. (askanews) - "Caro popolo del Marocco, la pace sia con voi. Tra poco mi recherò nel vostro caro Paese per una visita di due giorni. Ringrazio Dio per questa opportunità che mi dona. Sono grato al Re per il suo gentile invito e alle autorità marocchine per la premurosa collaborazione. Sulle orme del mio santo predecessore Giovanni Paolo II, vengo come pellegrino di pace e di fratellanza, in un mondo che ha tanto bisogno". È quanto afferma Papa Francesco in un video-messaggio rivolto al Marocco, in vista del suo viaggio a Rabat, il 30 e 31 marzo.

"Come cristiani e musulmani crediamo in Dio creatore misericordioso che ha creato gli apostoli nel mondo perché vivano da fratelli, rispettandosi nelle diversità e aiutandosi nelle necessità. Gli ha affidato la Terra - ha aggiunto Bergoglio - nostra casa comune, per custodirla con responsabilità e conservarla per le future generazioni".

"Sarà una gioia per me condividere con voi direttamente queste convinzioni nell'incontro che avremo a Rabat. Inoltre - ha concluso il Papa - questo viaggio mi offrirà la preziosa vocazione di visitare la comunità cristiana presente in Marocco e di incoraggiare il suo cammino. Incontrerò anche i migranti, che rappresentano un appello a costruire insieme un mondo più giusto e solidale".