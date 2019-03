Esce "Il faro" della band fiorentina Petralana: ecco l'anteprima

Roma, 28 mar. (askanews) - Sarà in rotazione da venerdì 29 marzo "Il faro", il nuovo singolo della band Petralana. Il brano è estratto da "Fernet", il terzo album della formazione fiorentina, uscito lo scorso febbraio per l'etichetta Suburban Sky, un concept che dichiaratamente prende spunto dai testi di Pavese e Fenoglio.

"Siamo a New York 1945 - dice la band - Pietro è un italiano che dopo aver disertato è immigrato clandestinamente in America. È disperato perché povero e solo in mezzo ai grattacieli della metropoli. Fa il musicista e cantante di strada per sopravvivere, ma si sente disprezzato dalla maggioranza delle persone. Una notte ubriaco, si arrampica sul faro e osserva lo scintillio delle luci del porto, ripensa alla sua terra e a quel mare che li separa. In questo spazio buio che divide diversi popoli si nascondono le tragedie di chi è costretto a lasciare la propria casa per necessità, cosa che come sappiamo avviene purtroppo ancora oggi".

Il videoclip è stato diretto da Linda Kelvink. L'idea è nata cercando di empatizzare con il protagonista della storia e cercando di convertire la sua disperazione e la sua frustrazione in immagini.