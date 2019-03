Il presidente indonesiano fa fare i comizi al suo ologramma

Lekab, 28 mar. (askanews) - Comizio con l'ologramma. Il presidente indonesiano Joko Widodo, candidato alle elezioni di metà aprile per un secondo mandato, ha un serrato programma di eventi a cui partecipare per la sua campagna elettorale. Così, insieme al suo vicepresidente, ha deciso di affidarsi alla tecnologia e a un team di esperti che ha creato un suo ologramma. Sarà lui a tenere i comizi in alcune zone della terza più grande democrazia al mondo.

La campagna hitech è stata lanciata questa settimana ed è diretta alle popolatissime province di Giava occidentale, orientale e centrale, considerate zone chiave per il supporto.

In questo comizio girato a Lebak, l'ologramma vestito casual in camicia bianca, jeans e scarpe da ginnastica racconta i successi economici della presidenza di Widodo. E attacca le fake news diffuse su di lui, non un devoto musulmano, accusato di voler ad esempio vietare la preghiera.