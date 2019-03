Riparte il 29 marzo su Sky la nuova stagione di Gomorra

Roma, 28 mar. (askanews) - Al via dal 29 marzo la nuova stagione di Gomorra. I primi due episodi, diretti da Francesca Comencini - che cura anche la supervisione artistica della serie, andrà in onda alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno.

Si riparte dalla stessa notte della morte di Ciro con cui si era chiusa la terza stagione: Napoli sta per cadere in una guerra aperta e Genny (Salvatore Esposito) deve cercare in tutti i modi di mantenere gli equilibri per evitare che un nuovo conflitto scuota Napoli. Per fare questo decide di lasciare il suo regno a Patrizia (Cristiana Dell Anna), permettendo a un nuovo giocatore dalla potenza economica e militare, di prendere una posizione di rilievo nella scacchiera del potere. Si tratta dei Levante, un ramo della famiglia legato a Donna Imma, il cui patriarca Gerlando domina incontrastato le immense campagne avvelenate a nord di Napoli. Così saranno scongiurate anche le ritorsioni di Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna), ancora alleati nella partita criminale. Nel secondo episodio, a un anno dalla morte di Ciro, vediamo Genny reinventatosi totalmente: tatuaggi nascosti, completi alla moda, circondato da una famiglia perfetta con la moglie Azzurra (Ivana Lotito) e il piccolo Pietro, nella sua villa di Posillipo. Un imprenditore che sogna di creare un eredità per suo figlio, diversa da quella lasciata a lui da Don Pietro. Per fare questo vuole portare avanti un grande progetto, con l obiettivo di farlo in modo "pulito". Operazione che si rivelerà molto più difficile del previsto.

Nata da un idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller, la quarta stagione di Gomorra, prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film. Dietro la macchina da presa un team di cinque registi: oltre alla Comencini, anche Claudio Cupellini, Marco D Amore, Enrico Rosati, Ciro Visco.